◇関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」（2026年4月19日）関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」は19日、男子1部が立命館大学、女子1部が龍谷大学で、それぞれ6試合が行われた。男子は、今リーグから1部に昇格した桃山学院大がびわこ成蹊スポーツ大との接戦を3―2で制し、1部での初白星を挙げた。天理大、大産大、近大の3校も勝ちを重ね、無敗の4連勝とした。女子は、無敗を