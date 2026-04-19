フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、18日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演、「おごり・おごられ論争」について言及した。田中は、過去に同番組で「結局、誘った方が払えばいいんじゃないの?」と発言したところ「そうしたら、変な感じで取り沙汰されてしまって。それは金持ちの発想だみたいな。何でもかんでも、言いたいんだろうなと思って」と語った。ジェーン・スー氏は、「