「柔道・全日本女子選手権」（１９日、横浜武道館）体重無差別で行われた。６３キロ級を主戦とする渡辺聖子（警視庁）が、決勝で米川明穂（コマツ）に３−０で判定勝ちし、初出場初Ｖを果たした。６３キロ級での優勝は、６１キロ級で第１回大会を制した八戸かおりさんに次ぐ歴代２番目の軽さで、平成以降では最軽量。「皇后杯の大きな舞台に立てることは誇り。決勝は自分の柔道を出し切ろうと思って全力で戦った」と笑顔で実感