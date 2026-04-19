◇パ・リーグ楽天5―8ロッテ（2026年4月19日楽天モバイル最強パーク）楽天の小郷裕哉外野手（29）が「9番・右翼」で出場し、2本の適時打を含む今季初の猛打賞となる4安打2打点と気を吐いた。同点に追いつかれた直後の6回2死満塁で一時勝ち越しとなる左前適時打。「フォアボールでも内野安打でもなんでもいいと思って、しっかり点を取ることだけに集中していました」と振り返った。救援陣が崩れて敗れたが、「ピッチ