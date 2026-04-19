フジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』（毎週日曜後7：00）が19日に放送され、奄美の歌姫と称されるシンガー・ソングライターの城南海が、「サビだけカラオケ」の鬼ハードモードに挑戦した。【写真】『千鳥の鬼レンチャン』鬼ハードモード初代女王を目指した城南海鬼ハードモードで女性達成者はおらず、初代女王がかかった。さらに、奄美独特のこぶし“グイン”を入れることを自身に課し、さらに初チャレンジでの達成を含め、