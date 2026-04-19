4月15日、レバンガ北海道の富永啓生がB1通算1000得点を達成。Bリーグ参戦1年目の富永は、日本人選手としては史上最速となる53試合目での到達という偉業を成し遂げた。 B1での1シーズンにおける1000得点到達は、帰化選手を除く日本人選手で過去に達成したのは4名しかいない。今回の富永が歴代5人目の大台突破となった。ここでは富永の快挙達成を機に、過去に1シーズン1000得点を記録した豪華な名スコアラ