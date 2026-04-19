『いちばんよくわかる 屋根の教科書』（クロスメディア・パブリッシング）が4月17日（金）に発売された。 【画像】屋根リフォームの基礎知識を網羅した実用書が発売 本書は屋根専門工事会社「テイガク」の代表であり、25年間で20,000棟以上の屋根・外壁改修工事に携わってきた前川祐介による、屋根工事にまつわる知識を一冊にまとめた実用書。 屋根リフォームにかかる費用は、住宅に関する工事のなかでもトッ