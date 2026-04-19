[故障者情報]松本山雅FCは19日、FW松岡瑠夢が松本市内の病院で検査を受けた結果、チームドクターによって左膝内側側副靭帯損傷と診断されたことを発表した。松岡は15日のトレーニングで負傷。今季はここまで1試合に出場していた。