8月9日の平和祈念式典で長崎市長が読み上げる平和宣言文の内容を検討する起草委員会の初会合が19日開かれました。 （鈴木長崎市長） 「平和宣言文は世界に向けて被爆地の思いを訴える大変貴重な機会」 初会合には、鈴木市長をはじめ被爆者や有識者など15人が出席しました。 委員からは緊迫化した国際情勢を念頭に「世界の指導者に対話と外交努力による平和的解決を探るよう求めるべき」といった意見や「被爆者の言葉を盛り