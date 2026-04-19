この記事をまとめると ■トラックのテールランプのトレンドはLEDによって大きく変化した ■「歌舞伎」「流鏑馬」などの個性的なデザインが登場している ■最新テールランプはカッコいいが古いトラックには昔ながらのテーブルランプが似合う トラックのテールランプは大進化を果たしていた 歌舞伎、流鏑馬というキーワードから何を連想するだろうか。歌舞伎ならば、あの独特の鼓の音、流鏑馬は馬と弓矢あたりが一般的だろう。しか