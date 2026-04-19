◇サッカースペインリーグ国王杯 決勝 レアル・ソシエダ2-2アトレティコ・マドリード(PK4-3)〈日本時間19日、スペイン〉レアル・ソシエダの久保建英選手が国王杯を制して、率直な思いを語りました。ソシエダは試合開始早々、FWアンデル・バレネチェア選手のヘディングで電光石火の先制点。その後、互いに得点を入れ、後半43分には久保選手がピッチへ。PK戦までもつれた激闘を制して、頂点に立ちました。今季はケガもあり離脱期間も