前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が19日、強化合宿を行っていた米ロサンゼルスから羽田空港着便で帰国した。サングラス姿で到着ゲートに姿を見せ「今までにないくらい悔いなく、いい練習を積んで帰ってこられた。バッチリ仕上がった」と充実感をにじませた。来月2日に東京ドームで激突する、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）との“世紀の一戦”に向け、約1カ月の集中スパー