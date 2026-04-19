「広島０−２ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）広島が今季初の同一カード３連敗。完封負けも今季初でＤｅＮＡ戦は昨季から８連敗となった。新井貴浩監督（４９）は打線について、「いいものを見せてくれた選手もたくさんいた。我慢して立て直していきたいと思います」と話した。打線を大幅に改造。右肩の負傷から１軍に復帰したドラ１位・平川は「１番・右翼」で２安打、４試合ぶりスタメンの同３位・勝田は猛打賞、４