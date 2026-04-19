【ブルアカらいぶ！すぷりんぐふぃーばー！SP】 4月19日19時～ 配信 オトギ Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」における新キャラクター「オトギ」を実装する。 ゲーム内イベントとなる特殊作戦「ロア追跡編」の開催が決定し、こちらにてオトギが配布される。同期間中に開催されるガチャにてニコとクルミも実装される予