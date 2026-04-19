ＧＯＬＦＺＯＮＪａｐａｎ株式会社は、全国のゴルファーを対象に実施した「ゴルファー施設利用実態調査２０２５」の結果を発表した。 まず、「ゴルフ場」「屋外練習場」「インドアゴルフ」の利用頻度を比較したところ、「週に１回以上」 利用する層はインドアゴルフが２７．２%と最も高く、屋外練習場（１７．６%）、ゴルフ場（５．１%）を大きく 上回る結果となった。また、特に３０代・４０代において利用頻度の伸びが