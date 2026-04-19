◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）巨人のドラフト２位・田和廉投手が、好リリーフした。２点を追う５回２死満塁の場面で井上に代わり登板。オスナを遊直に仕留め無失点で切り抜けた。早大から入団したルーキー右腕は、ここまで７試合連続無失点をマーク。ＳＮＳ上では「メンタルすごい」、「大したもん」、「強心臓」、「肝座ってる」と称賛の声が相次いだ。