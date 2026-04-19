Mrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）の最新曲「風と町」のリリースを記念して、4月14日(火)夜9時30分から開催したSpotify公式リスニングパーティーで、Spotify Japan史上最多のリスナー数となる約2万4千人が参加したことが分かった。このイベントは、Spotifyを通じ、「風と町」などのミセスの楽曲をメンバーとともにリスニングしたり、トークが聴けたり、パーティーのチャットに参加できるというもの。NHK連続テレビ小説『風、薫る』