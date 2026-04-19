◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１９日・神宮）ヤクルト―巨人戦が行われている神宮に隣接するＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）では「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」のライブが開催されており、花火による演出で２日続けて試合が一時中断する“ハプニング”が発生した。午後８時２３分。ＭＵＦＧ国立からド派手な花火が打ち上がると、７回２死一塁の場面で試合がストップした。再開後、３番・古賀の打球を遊撃・泉