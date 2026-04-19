育児をする中で、パートナーの関わり方に戸惑うことはありませんか？ 何気ない言葉や行動に、見過ごせない考え方が現れることもありますよね。今回は、友人夫婦の小さな引っかかりが、後に大きな変化となった出来事をご紹介します。 何気ない会話に現れていた価値観 第一子がまだ離乳食を食べていた頃、夫の友人家族と食事をする機会がありました。相手の家庭にはすでに小学生の子どもがいて、私は奥さんから育