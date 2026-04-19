巨人の女子チームが１９日、新潟県で行われた女子硬式野球のローカル大会「第９回女子硬式野球新潟大会」で、全試合無失点で初優勝した。全国１２の高校、大学、クラブチームが参加。初出場の巨人は対戦相手がいずれも高校チームと力の差があったが、寄せ付けない強さをみせた。１８日の１回戦で花巻東（岩手）に１０―０の３回コールド、２回戦の開志学園（新潟）に４―０で１９日の準決勝に進出すると、聖光学院（福島）に１