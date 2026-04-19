レトロリロンにとって過去最大規模となる＜RETRORIRON 1 st Full Album『コレクションアローン』RELEASE ONE-MAN TOUR 2026＞が、4月18日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)でファイナルを迎えた。オフィシャルからのレポートを以下にお届けする。◆ライブ写真全国10か所の公演はソールドアウト続出、この日のスタンディングフロアもこれ以上は入れない本気の超満員。メジャーデビュー発表から1年、突出した個性と実力についに人気が追い