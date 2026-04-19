◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２ＤｅＮＡ（１９日・マツダスタジアム）必死に左手を伸ばした。左翼を守るＤｅＮＡ・勝又温史外野手（２５）のグラブに、白球は収まった。１点リードで迎えた５回１死二塁のピンチ。左越えの長打かと思われた床田の大飛球を、背走して倒れ込み、好捕した。勝負を分けたファインプレー。前日に続く美技連発に「目を打球から切り、後ろにダッシュして、もう１回ボールを探すことは外野手で一番難