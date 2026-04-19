モデルの髙村梨々花(26)が、13日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】“段差”がスゴいことに迫力たっぷり髙村梨々花 「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。5歳から芸能活動をしているが、ブレークし切らないことに触れ、注目を集めたいという思いも吐露している。「自分から仕掛けていかなきゃなと思い、グラビアに挑戦したんです。」と並々ならぬ決意で