◇パ・リーグ楽天5―8ロッテ（2026年4月19日楽天モバイル最強パーク）楽天の早川隆久投手（27）が7回2失点の好投。降板後に救援陣が崩れてチームは敗れた。5回まで一人の走者も許さない完全投球だったが、6回先頭の友杉を四球で歩かせ、1死後に小川のバントの打球がグラブをかすめながらも処理できず、「自分が思っていた以上にボールが転がってきたが、ああいうところでしっかりアウトを取れないと、チームはなかな