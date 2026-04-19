◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）今季初登板となった、阪神の工藤泰成投手（24）は4回から2イニングを投げ、無失点に抑える好投を見せた。「ちょっと緊張はしたんですけど、自分のピッチングができたかなと思います」4回からマウンドへ上がると、打者3人を3者連続三振。回またぎとなった5回は、2死から田中に二塁打を許したものの、スコアボードに「0」を刻んだ。この日は最速157キロを計測するなど、