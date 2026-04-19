お笑いタレント・有吉弘行（51）が19日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。タレントのマツコ・デラックス（53）が13日放送のTOKYOMX「5時に夢中!」の生放送で、10週ぶりに復帰した件について言及した。テレビ朝日「マツコ＆有吉かりそめ天国」で長年マツコと共演している有吉だが「首の不調で『かりそめ』も2〜3週お休みされていて。無事に復帰を果たされた、ということでございます