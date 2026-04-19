◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が、超速の一撃を放った。1点リードの7回。中日・根尾の低め直球を捉えると、ライナー性の打球はそのままオーバーフェンス。バックスクリーンには、打球速度180キロと表示された。お立ち台に上がった佐藤輝は、「すごく良い打球だったなと思います」と振り返った。これで今季5号ソロ。「ここまで良い状態で来ているので。継続できるように頑張りた