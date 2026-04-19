現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。ゆかりの城として今回訪れたのは、滋賀県長浜市の「横山城」だ。秀吉が初めて城主を任された城は、今どうなっているのか？【写真多数】“石田三成が水を汲んだ”と伝わる井戸も…豊臣秀吉の“初めての居城”「横山城」を写真で一気に見る（全34枚）豊臣秀吉の“初めての居城”「横山城」の遺構をたどる写真＝今泉慎一◆◆◆姉川の戦いでは“陰の主役”になった城4月19日放送の『豊