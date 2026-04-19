卑劣なヒール女子レスラーが見せた母の姿。ベルト奪還後、すぐさま我が子を抱きかかえる表情に多くのファンが胸を打たれている。【映像】極悪ヒール美女、キュートな愛娘を抱き“母の表情”WWEスーパースターのベッキー・リンチが19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。劇的勝利後に見せた"母の姿"をとらえたバックステージの動画を公開した。本日、ラスベガスの大舞台で開催された年間最大の祭典『レッスルマニア 42』。ベ