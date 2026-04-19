国内の現役鉄道アーチ橋は2本のみ鉄道の橋梁（きょうりょう）は上空から観察すると、構造と設置された環境がよく分かります。数多（あまた）ある橋梁から、今回はアーチ橋、狭隘池の架橋、海に架かる橋梁を紹介します。橋梁の詳細は専門的な文献に譲るとして、ここでは空から見た橋梁の構造美を楽しみます。【アーチ橋＆吊橋】レアな鉄道橋梁を空から見る（空中写真）アーチ橋は端的に言えば曲線で構造物を支える橋です。優美