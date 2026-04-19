犬のトイレを設置してはいけない場所 狭い場所 犬を飼ったことがある人なら知っていますが、犬は排泄の前後に本能でさまざまな行動をとります。ぐるぐると回ってから排泄する場所を定めたり、排泄後にバババッと地面を蹴る動作をしたりと、とにかく動きが多いのです。トイレを狭い場所に設置してしまうと、排泄時に窮屈なのはもちろんのこと、排泄前後のこれらの行動も制限されてしまうため犬にとってはストレスとなってし