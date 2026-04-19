ごまかそうとする姿にキュン♡ みいちゃんは、きなこちゃんにおやつを与えたかったようです。ママとパパがやっているのを見て、「自分もやってみたい」と思っていたのかもしれません。しかし、おやつのあげすぎは肥満の原因…。投稿主さんは、「もうあげなくて大丈夫だよ」と注意したそうです。 しかし、それで引き下がるみいちゃんではありませんでした。別の方向を指さしたり、ケージの中を覗いたりして、必死