「子どもが怖がるからもう飼えません」と捨てられてしまったわんこ。あまりにも悲しい過去を乗り越え、現在の姿がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で66万回以上再生され、「大事にされてるのがわかる」「お顔、本当にどれも幸せそうで穏やかで最高です」「泣けてきます」といった声が寄せられました。 【動画：『子供が怖がるからもう飼えない』と捨てられた犬…言葉を失う過去と『11年後の現在』】 家族に手放されてし