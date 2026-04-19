『癌になりやすい』犬種５選 犬の中には、遺伝的に「癌になりやすい」「体質的に癌になるリスクが高い」と言われている犬種が存在します。全ての犬が癌に気をつけなければなりませんが、ここで紹介する犬種は特に気をつけましょう。 1.ゴールデンレトリバー 大型犬の中でも高い人気を誇るゴールデンレトリバーは、実は犬の中で最も癌になりやすい犬種と言われています。 特に、骨肉腫やリ