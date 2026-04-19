＜GoodsPress Web編集部員が買ってみた！使ってみた！＞飛行機での旅行や出張、荷物ってどうしていますか？これまで国内での移動しか経験してこなかったので、なるべく身軽に機動力を重視して背負えるダッフルバッグを使ってきました。先日、人生初の海外出張、いや、そもそも人生初の海外に行く機会がありました。さすがにいつも使っているバッグでは対応しきれない状況に。一応、GoodsPress Webの動画担当なのでカメラ機材を持っ