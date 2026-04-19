名古屋グランパスは４月19日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第11節でアビスパ福岡とホームで対戦。90分では決着がつかず、２−２で突入したPK戦を５−４で制した。24分と35分に失点し、前半から押し込まれる厳しい展開が続いた。それでも後半は猛攻を仕掛け、83分に浅野雄也が１点を返すと、90＋３分に木村勇大が劇的な同点弾を奪取した。試合後のフラッシュインタビューで、ミハイロ・ペトロヴィッチ監督は開口