プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは19日、アウェーで茨城ロボッツとのGAME2に臨みました。 序盤から茨城にリードを奪われる展開となりましたが、第4クオーターに猛攻を仕掛け、試合は延長戦へ。 最後は茨城を振り切って109対103で勝利しました。 西地区の優勝マジックを「3」としています。