介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年3月25日に回答のあった、九州・沖縄地方在住、24歳男性の状況を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：むぎ年齢・性別：24歳・男性同居家族構成：本人のみ（シェアハウス住まい）居住地域：九州・沖縄地