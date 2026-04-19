ボートレース多摩川の6日間シリーズは予選2日間を終えた。2日目リズムアップに成功した一人が伊藤誠二（51＝愛知）だ。初日2、5着として迎えた2日目は8R1号艇の1走だった伊藤。スタートはインからコンマ07の3番手。2号艇の松本浩貴と3号艇の宇野博之がコンマ06のトップスタートを決めたが、伸びられることなく1マークきっちり先マイ。危なげなく逃げ切って今節初勝利を飾った。「ペラはそのままで、エンジン本体の点検と洗浄