◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）阪神は、先発の伊原が緊急降板するアクシデントを乗り越えて逆転勝ち。老舗球団対決となる中日戦で、球団初の開幕6連勝とした。途中出場組と主力が融合しての勝利に、藤川監督は「もう見ていただいた通り、チームとして束になってかかっていく今シーズンのタイガースらしい戦いができたんじゃないかなと思う」と喜んだ。伊原が降板した後、石黒、工藤が登板した。「（