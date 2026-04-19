米国合宿から帰国した中谷潤人＝19日、羽田空港元世界バンタム級2団体統一王者の中谷潤人が19日、世界スーパーバンタム級主要4団体統一王者の井上尚弥に挑むタイトルマッチ（5月2日）に向けた米国合宿から羽田空港に帰国し「悔いなく練習できた。成長できた部分がたくさんあった」と自信を示した。約1カ月の合宿では試合と同じ12ラウンドのスパーリングも重ね、決戦へ感覚を養った。「いろんなことを想定してきている。毎試合