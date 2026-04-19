ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦は5日目を終えた。清水愛海（26＝山口）が10戦5勝の活躍で優勝戦進出を果たした。「前検の段階では事故点消化のために走るつもりだったけど、成績が良すぎて人気にもなって…。お客さんの期待を裏切らないように、途中からスタートの設定を少し早めました」その言葉通り、4日目からは1艇身前後のスタートを安定してマーク。準優前の4Rではコンマ13のスタートから4カド捲りを決めてみ