全日本プロレス１９日・大阪大会の「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ａブロック公式戦で、安齊勇馬（２６）が３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３７）と時間切れ引き分けで初白星を逃した。１２日の開幕戦で潮崎豪に敗れて黒星発進となった安齊は、２戦目で宮原と対戦。昨年大みそかには３冠に挑んで負けているだけに、そのリベンジも狙って相対した。序盤は打点の高いドロップキックや場外での鉄柱攻撃などでペースを