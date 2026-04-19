女優の藤原紀香（５４）が１９日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで開催された「ＪＪ ５０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＦｅｓｔ２０２６」に登場した。同イベントは、ファッションメディア「ＪＪ」の５０周年記念イベント。この日は音楽、ファッション、トークが一体となったスペシャルな企画を展開。１９日のＭＣはタレントで美容家のアレン様と元トンツカタンの森本晋太郎が務めた。藤原はファッションショーのコーナーに