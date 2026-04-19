新日本プロレス１９日の後楽園大会で、東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（３０）が極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のドン・ファレ（４４）に真っ向勝負を要求した。「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ」の１回戦でファレに敗れたウルフは、５月３日福岡大会でリマッチに臨む。この日の大会ではボルチン・オレッグ＆矢野通とのトリオでファレ＆成田蓮＆ディック東郷と対戦した。先発を買って