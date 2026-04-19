【モデルプレス＝2026/04/19】日本テレビの伊藤遼アナウンサーが4月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。妻との2ショットを公開した。【写真】結婚発表の31歳イケメンアナ「素敵すぎる」妻との密着ショット◆伊藤遼アナ、妻との2ショット公開伊藤アナは「今日はシフトの関係でGoing!ニュースお休みします！ZIP!にバンキシャにと大活躍の渡邉結衣アナウンサーが代役務めてくれます！」と担当番組をシフトの関係で休むことを報告。そ