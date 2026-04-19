レポートオーシャン株式会社は、日本におけるアイスクリームの購買行動、消費頻度、フレーバー嗜好、包装形式、購入場所、および新商品への関心を把握するため、消費者調査を実施。調査では、定番フレーバーへの安定した支持に加え、季節限定商品や新しい食感、ヴィーガン・非乳製品アイスクリームへの関心が、日本市場における消費行動に影響を与えていることが明らかになった。日本では、アイスクリームは幅広い世代に親しま