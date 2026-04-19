◇明治安田J1百年構想リーグG大阪2（5PK3）2岡山（2026年4月19日パナスタ）G大阪は岡山にPK戦で競り勝った。前半早々に失点するも、同26分にMF岸本武流が同点弾。後半20分には約2カ月半ぶりの戦列復帰となったFW宇佐美貴史のスルーパスからFWイッサム・ジェバリが一時逆転となる今季初得点。だが後半27分にカウンターから失点し、またしても逃げ切りに失敗した。イェンス・ヴィッシング監督は開口一番「気分が悪い。