◇セ・リーグ阪神7―5中日（2026年4月19日甲子園）阪神の勝ちパターンに定着したダウリ・モレッタ投手（30）が7回に5番手として登板。細川をスライダー、阿部を150キロ直球で連続三振に仕留めると、鵜飼からもスライダーで三振を奪ったが、暴投振り逃げを許し、4人目の打者・村松を投ゴロで「1イニング4アウト」の怪投を見せた。「4人分のアウトを取りたいと思ってやったわけじゃない。誰もミスをしたいわけじゃないし、