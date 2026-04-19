プロ野球パ・リーグは19日に3試合が行われました。投手戦となった試合は、0−1で迎えた8回にオリックスが反撃。ここまで無失点の松本晴投手から森友哉選手が同点ホームラン。9回には西川龍馬選手が勝ち越し打で逆転勝利で、リリーフの椋木蓮投手が2年ぶりの白星。オリックスはソフトバンクに並び同率首位となっています。敗れたソフトバンクは2カード連続のカード負け越しとなりました。ロッテは6回表に2点のビハインドを追いつく